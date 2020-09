Coronavirus: Marche, prosegue altalena ricoveri, da 13 a 15

Prosegue l'altalena del numero di ricoveri per coronavirus nelle Marche: dopo il calo di ieri (da 16 a 13) è aumentato di due unità (da 13 a 15) il numero dei degenti. Un paziente in più in Malattie infettive ad Ancona (da 5 a 6), due in più a Fermo (da 3 a 5) e uno in meno a Marche Nord (da 3 a 2), oltre ai due ricoverati in Terapia intensiva agli Ospedali Riuniti di Ancona. Lo comunica il Gores. Nessun decesso nelle ultime 24ore correlato alla Covid-19. In aumento da due a nove, dopo il 'cluster' di 18 positivi (una 92enne è poi deceduta) riscontrato in una casa di riposo per anziani di Sant'Elpidio a Mare, gli ospiti della Rsa di Campofilone (Fermo). Continua a crescere anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 426 a 451) e degli isolati in casa per 'contatti' con contagiati (da 2.082 a 2.182). Sale anche il bilancio dei guariti (da 6.015 a 6.029) (ANSA).