Comuni, Anci Marche incontra parlamentari

Incontro in video conferenza tra Anci Marche, rappresentato dalla presidente facente funzione Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, e i parlamentari eletti nel territorio: i deputati Roberto Rossini, Martina Parisse, Tullio Patassini, Andrea Cecconi, e i senatori Francesco Verducci e Rossella Accoto, che hanno accolto le richieste di Anci Marche su due temi, che riguardano il Sisma 2016 e il Recovery Fund. A deputati e senatori è stato chiesto di adoperarsi affinché il Parlamento adotti con emendamenti al dl Agosto "le modifiche normative richieste, condivise e approvate all'unanimità da tutti i Comuni, le Anci regionali, le 4 Regioni colpite dal sisma, dal commissario Legnini e presentate al premier Conte nell'incontro della scorsa settimana a Roma".

L'altro tema è sostenere la proposta del presidente Anci Antonio Decaro di destinare ai Comuni circa il 10% dei fondi del Recovery Fund, "per cui si sta costruendo il piano d'azione per il rilancio economico del Paese, un orientamento fortemente condiviso a livello nazionale e regionale". (ANSA).