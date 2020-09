Terremoto: da Fond.Bocelli biblioteca digitale a Muccia

(ANSA) - MUCCIA (MACERATA), 10 SET - Donato oggi al polo scolastico "E. De Amicis" di Muccia (Macerata), borgo marchigiano colpito duramente dal terremoto del 2016, l' "Abf TeachBus", una vera e propria biblioteca digitale per potenziare la didattica a distanza, realizzato dall'Andrea Bocelli Foundation con il supporto di Chopard. A consegnare la prima biblioteca digitale sono state Veronica Berti Bocelli, vicepresidente Abf, Simona Zito, general manager Italia per Chopard, con il sindaco Mario Baroni. Un evento doppiamente significativo per i 55 studenti, poiché la riapertura della struttura, dopo lo stop dovuto alla pandemia, coincide con l'inizio del percorso di implementazione delle nuove tecnologie per l'innovazione didattica. Il progetto di digitalizzazione nelle scuole ha l'obiettivo di creare e mantenere le condizioni che rendano i dispositivi, 30 tablet e 20 notebook, veri e propri strumenti a sostegno, integrazione e arricchimento dei processi di apprendimento. (ANSA).