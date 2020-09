Segre: sindaco Pesaro, "il tuo esempio è per sempre"

"Carissima Liliana, sappiamo quanto tu sia legata profondamente alla tua amata Pesaro e al nostro territorio. Per questo l'emozione nel festeggiare i tuoi 90 anni assume ancora un significato più intenso. Per noi tutti la tua esistenza è un punto di riferimento costante e continua quotidianamente a indicarci la strada. Il tuo esempio è per sempre". E' il messaggio inviato alla senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, nel giorno del suo compleanno dal sindaco e presidente di Ali (Autonomie locali italiane) Matteo Ricci. Sarà incluso in una piccola 'raccolta' privata di auguri curata dalla famiglia. Nei giorni scorsi, il sindaco, insieme a Liliana Segre ha inaugurato a Pesaro un murales al Campus scolastico dedicato alla testimone della Shoah come "regalo di Pesaro a una donna straordinaria". "Volevamo essere i primi a farti un dono, anche perché in questi anni ci hai dato tanto", ricorda il primo cittadino di Pesaro. (ANSA).