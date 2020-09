Scuola: Ancona, sedi secondarie secondo grado pronte al via

"Lunedì 14 settembre, alla prima campanella, le scuole secondarie di secondo grado oggetto di interventi causa Covid-19, saranno pronte ad accogliere studenti e personale scolastico". Lo annuncia la provincia di Ancona.

"Lavori in ultimazione" nelle sedi in cui, alla luce dell'emergenza sanitaria, erano state rilevate criticità per l'uso di spazi interni. La Provincia, che sta predisponendo anche i lavori di pulizia in vista dell'avvio delle lezioni, ha competenza su 25 istituti secondari di secondo grado dislocati in 43 sedi (16 hanno chiesto interventi) tra Ancona, Chiaravalle, Jesi, Fabriano, Sassoferrato, Falconara, Monte Roberto, Osimo, Castelfidardo Loreto, Senigallia e Arcevia.

"Progetti e affidamenti lavori (900mila euro con il contributo del Miur, ndr) - riferisce il presidente della Provincia Luigi Cerioni - sono stati approvati il 14 agosto e in meno di un mese è stato dimostrato un importante lavoro di squadra tra i tecnici degli Uffici della Provincia e le ditte che hanno lavorato in modo spedito e collaborativo" (ANSA).