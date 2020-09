Migranti: Pesaro da papa con partner per Giornata Memoria Ue

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il vice sindaco Daniele Vimini e il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, sono stati ricevuti dal Santo Padre Papa Francesco, nell'ambito del progetto "Snapshots from the Borders". All'incontro, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico del Vaticano, ha partecipato una delegazione dei sindaci aderenti all'iniziativa finanziata dall'Ue, guidata dal Comune di Lampedusa e Linosa (36 partner tra cui Pesaro).

Nell'udienza, illustrata al Papa la campagna lanciata dal progetto "Snapshots from the Borders", per rendere il 3 ottobre la "Giornata Europea della Memoria e Accoglienza", ricorrenza dal drammatico naufragio di Lampedusa, dove sette anni fa hanno perso la vita oltre 300 migranti. Oltre al sindaco di Pesaro presenti Totò Martello (Lampedusa), Andrej Kavšek (Crnomelj -Slovenia), Saša Arsenovič (Maribor - Slovenia), Josef Azzopardi (Marsa - Malta), Martial Beyaert (Grande-Synthe - Francia), Andreas Babler (Traiskirchen - Austria), Johann Lappi (Straß in Steiermark - Austria). (ANSA).