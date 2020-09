Comuni: malore sindaco Ascoli, ricoverato a San Benedetto

Il sindaco di Ascoli piceno Marco Fioravanti è ricoverato all'ospedale Madonna del soccorso di San Benedetto del Tronto a seguito di un malore che ha reso necessario il trasferimento nel nosocomio sambenedettese. Non ancora chiare le cause del malore.

Fioravanti: intanto viene sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono comunque gravi. In una nota il Comune parla i "lieve malore" e rassicura sulle condizioni del primo cittadino: "restano sotto controllo e non destano particolari preoccupazioni".

Fioravanti si è sentito male mentre era nel suo ufficio in Comune. E' stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni; poi è stato deciso il trasferimento in ambulanza a San Benedetto del Tronto. Qui è stato sottoposto ad accertamenti e al tampone anti Covid, prima del ricovero in Neurologia. Secondo fonti ospedaliere, le sue condizioni, inizialmente preoccupanti per via dei sintomi accusati, sono via via migliorate. Il sindaco resta ricoverato per completare gli esami disposti dai sanitari. (ANSA).