Regionali: Marchetti, Mangialardi si confronti con Acquaroli

(ANSA) - ANCONA, 09 SET - "Mangialardi i confronti li faccia con il suo diretto competitor che è Acquaroli. Più che una provocazione la sua sembra disperazione". Così il commissario della Lega nelle Marche, Riccardo Augusto Marchetti, replica al candidato presidente del Pd Mangialardi che ha invitato Salvini ad un confronto nelle Marche su temi regionali.

"Dice che Acquaroli è telecomandato dai leader nazionali, - prosegue Marchetti - ma mi sembra che stia solo disperatamente tentando di ritagliarsi un piccolo spazio di visibilità. Pure sulla sanità dice sciocchezze: la privatizzazione dei servizi è un rischio che vede solo lui. Parla dell'assessore regionale umbro Coletto, - aggiunge il commissario della Lega nelle Marche - ma non dice che quando era assessore in Veneto, tra il 2010 e il 2018, la spesa per il privato accreditato in Veneto è passata da 861 a 808 milioni di euro (-6%). Coletto in Umbria ci ha aiutato a snellire le liste d'attesa e a ridare dignità ad una sanità regionale travolta dagli scandali". (ANSA).