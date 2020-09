Povertà: Fabriano, apre l'Emporio Carità "Papa Francesco"

Inaugurato a Fabriano (Ancona), l'Emporio della Carità, intitolato a "Papa Francesco" e fortemente voluto dal vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara e dallo stesso papa. Vi verranno distribuiti generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e altro materiale frutto di donazioni. Più di 20 i volontari al lavoro nei locali di via Fontanelle. Il centro, gestito da Caritas, è aperto lunedì e mercoledì (9.30-12), e venerdì (16-18.30). Occupa il piano inferiore della nuova sede Caritas che ospita anche il Centro di ascolto. "La costituzione di questo Emporio - spiega mons. Massara - nasce dall'ascolto di questi mesi e vuole dare una risposta evangelica ai bisogni concreti della popolazione. Il disagio sociale della zona di Fabriano è enorme poiché segnato, in primis, da una grave crisi industriale. Tante famiglie soffrono la perdita di lavoro e anche della loro dignità. Grande è anche il bisogno di ascolto che è cresciuto dopo l'emergenza Covid-19 che ha ulteriormente aggravato la situazione". (ANSA).