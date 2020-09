Incidenti stradali: scontro moto-auto, morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni, di Morrovalle (Macerata), è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 18 a Montecosaro (Macerata). La moto che guidava in via Don Bosco si è scontrata con una Opel Agila proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando a sinistra, all'incrocio con via dell'Artigianato. Coinvolta nell'incidente anche un'altra auto che però in quel momento era ferma all'incrocio. Il giovane è morto pochi minuti dopo l'impatto a causa dei gravissimi traumi riportati. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 e della Croce Verde. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco. (ANSA).