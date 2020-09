Fase 3: Marche, spettatori eventi sport chiuso 25% capienza

Nuove disposizioni per la partecipazione del pubblico a eventi sportivi eccezionali in impianti sportivi al chiuso nelle Marche. In base al nuovo decreto del presidente di Regione Luca Ceriscioli, la capienza massima al chiuso non è più di 200 spettatori ma il 25% della capienza consentita per l'impianto sportivo. Il numero massimo di spettatori è determinato dalla capienza autorizzata per impianto dalle norme vigenti, meno il numero di sedute non utilizzabili per garantire il distanziamento tra spettatori. Il pubblico sarà a distanza di almeno 3 mt dal campo di gioco; i posti dovranno rispettare la distanza di 1 mt, non 2 mt come in precedenza, tra gli spettatori, frontalmente e lateralmente. Gli spettatori potranno alzarsi solo per recarsi ai servizi igienici o per uscire definitivamente dall'impianto sportivo; obbligo di indossare la mascherina anche nei pressi, quando si è seduti sul posto assegnato o ai servizi igienici. Vietati ogni forma di tifo organizzato e introdurre striscioni, bandiere o altro materiale acustico. (ANSA).