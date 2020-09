Droga: eroina e cocaina in ovuli per spaccio, tre arresti Ps

Sgominato dalla polizia un presunto sodalizio criminale, formato da persone originarie della Nigeria, che trasportava cocaina ed eroina in 'ovuli' per spacciarle nelle città di Ancona, Macerata e Pesaro.

L'operazione "Body Packer", condotta dalla Squadra Mobile di Ancona e coordinata dalla Procura del capoluogo, ha portato all'esecuzione di tre custodie cautelari in carcere, di sette divieti di dimora in province delle Marche. La procura ha disposto 23 perquisizioni locali e personali a carico degli indagati tra Ancona, Macerata, Pesaro e Vercelli. Alle indagini hanno collaborato le Squadre Mobili di Macerata, Ascoli, Pesaro, Polizia Scientifica, Unità Cinofile, Volanti, Reparti Prevenzione Crimine. L'inchiesta trae origine da un'altra conclusa nel settembre 2018 sullo spaccio di droga ad Ancona: era stato ricostruito l'organigramma della banda ,il vincolo che legava i componenti, dai vertici e promotori a corrieri, fiancheggiatori e semplici partecipanti. Numerosissimi gli episodi di cessione di eroina e cocaina accertati. (ANSA).