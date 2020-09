Coronavirus: Marche, 19 positivi, un terzo con sintomi

Sono 19 i nuovi casi di contagio al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24ore nel percorso nuove diagnosi con 828 tamponi analizzati. In tutto i test sono stati 1.503 comprendenti 675 tamponi del percorso guariti. I casi, fa sapere il Gores, comprendono due rientri dall'estero (Albania, Grecia), uno dalla Sardegna; sei dei soggetti sono sintomatici, due casi rilevati con screening nel percorso sanitario, un caso registrato con screening in ambiente di lavoro, cinque contatti stretti di casi positivi e due casi in fase di verifica. Quanto alla distribuzione provinciale, cinque riguardano persone residenti in provincia di Pesaro Urbino, cinque in provincia di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Fermo, due nel Maceratese, due in provincia di Ancona e uno fuori regione. (ANSA).