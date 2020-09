Scuola:Comune Ancona,8.600 sui banchi,più classi,meno alunni

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - Meno studenti, anche stranieri, più classi, due presidi nuovi, il servizio mensa e bus che non partiranno al suono della prima campanella e la perdita del tempo prolungato che quest'anno ad Ancona non sarà garantito alle famiglie i cui figli uscivano di scuola alle 14:30. Gli otto istituti comprensivi del capoluogo di regione, con 62 scuole e 53 plessi, si preparano alla riapertura fissata per il 14 settembre prossimo. Il Comune ha fatto il punto con l'assessore Tiziana Borini. A sedersi dietro ai banchi, tra scuole per l'infanzia, asili nido, elementari e medie, saranno quasi 8.600 alunni (8.594 il dato comunale), per 397 classi con un calo della popolazione scolastica di 114 unità che riguarda anche gli stranieri: sono 1.678 contro i 1.837 dello scorso anno scolastico (-159 alunni). Il servizio mensa (1.240 studenti) comincerà il 28 settembre, il trasporto scolastico (600 alunni) il 23 settembre. "Ci saranno 31 corse aggiuntive - ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli - . Sul spazi, trasporti e mensa ci siamo e lo siamo per tutte le scuole". (ANSA).