Mattarella a Loreto: sindaco, conferma importanza Santa Casa

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - "La presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi qui a Loreto conferma l'importanza del nostro santuario": a dirlo all'ANSA è il sindaco della città marchigiana, Paolo Niccoletti. "L'omaggio che il Capo dello Stato fa al nostro santuario accendendo la lampada della preghiera per l'Italia - ha aggiunto il sindaco - è anche il segno dell'importanza e dell'attenzione morale e ideale che in questo periodo è necessaria per affrontare le sfide che abbiamo di fronte". Niccoletti ha inoltre sottolineato come il "santuario e l'economia cittadina abbiamo risentito dei mesi di lockdown, in città - ha sottolineato - arrivano soprattutto ammalati, pellegrini in autobus e anziani, tutte categorie a rischio virus, ma siamo pronti a ripartire". (ANSA).