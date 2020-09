Mattarella a Loreto, Dal Cin, deferenza e affetto

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 08 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla Basilica della Santa Casa di Loreto, dove accenderà la lampada della preghiera per l'Italia, un rito ultraventennale che quest'anno è dedicato non solo al Paese, ma all'umanità. Il Capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti, dall'arcivescovo delegato pontificio Fabio Dal Cin, dal presidente della Regione Luca Ceriscioli e dai fedeli che hanno raggiunto la città "vestita" di tricolore per l'occasione. In Basilica e in piazza della Madonna gli ingressi sono stati contingentati nel rispetto delle norme anti Covid. "Salutiamo con deferenza e affetto il capo dello Stato, per avere accolto l'invito della Delegazione Pontifici ad accendere la lampada che arderà nella Santa Casa" ha detto mons Dal Cin, accogliendo Mattarella all'interno della Basilica. "La Santa Casa è messaggio universale di speranza per ogni comunità familiare, l'icona dell'umanità, che - ha aggiunto - è una comunità di popoli, che non devono essere nemici e rivali, ma fratelli e sorelle che condividono lo stesso cammino". (ANSA).