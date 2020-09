Mattarella a Loreto, Ceriscioli, sua è vicinanza consapevole

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - "La presenza del Capo dello Stato è il segno della sua vicinanza consapevole di tutto quello che abbiamo vissuto, dato che siamo tra le regioni più colpite dalla pandemia": lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in attesa del presidente Mattarella a Loreto. "L'accensione della lampada votiva al santuario di Loreto - ha aggiunto il governatore - è sempre un momento particolare per le Marche, è la tradizione che vuole affidarsi alla Madonna per tutto quello che ci aspetta da qui in avanti e dopo quello che è successo in questo anno assume ancora più valore". "Nei marchigiani - ha detto ancora Ceriscioli - è forte la voglia di riscatto dopo mesi molto complicati, affidandosi così alla Madonna, ma anche ai contributi che arriveranno dallo Stato per il nostro Paese e per la nostra regione". (ANSA).