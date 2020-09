Coronavirus: Marche, ricoveri restano 17,guariti verso 6mila

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - Invariato il quadro dei ricoverati per coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore: 11 ad Ancona (dieci in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva), quattro a Fermo e due a Marche Nord. Gli ospiti in strutture territoriali sono tre (tutti nella Rsa di Campofilone nel Fermano). Lo comunica il Gores. Intanto però il numero dei guariti è a un passo dai 6mila (da 5.994 a 5.999) mentre i positivi in isolamento domiciliare slgono da 370 a 380. Invece le persone isolate in casa per contatti con contagiati balzano da 1.995 a 2.089 (258 con sintomi, 35 sono operatori sanitari).

Il totale dei contagi da inizio emergenza nella regione è di 7.384 e 988 quello dei decessi correlati alla Covid-19. (ANSA).