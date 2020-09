Sanità: Patronesse donano "Isola Neonatale" al Salesi

(ANSA) - ANCONA, 07 SET - Una culla tecnologica del valore di 17mila euro dotata di un dispositivo termico per regolare luce e temperatura, di un materassino antidecubito e di un sistema per pesare il neonato senza spostarlo. E' l'"Isola Neonatale" donata ad Ancona nel corso di una cerimonia pubblica dall'Associazione Patronesse dell'Ospedale materno-infantile Salesi di Ancona al reparto di Anestesia e Rianimazione del presidio.

"L'iniziativa era in programma prima del Covid - ha spiegato Stefania Giacchè, presidente dell'Associazione - e doveva essere finanziata coi proventi delle manifestazioni per la raccolta fondi, in particolare quella di Portonovo Eventi, poi annullata a causa della pandemia. Nonostante ciò, i nostri sostenitori hanno voluto offrirci il loro sostegno, rendendo possibile la donazione".

"Un dispositivo particolarmente importante - ha osservato Alessandro Simonini, direttore della Rianimazione pediatrica - anche in vista dell'ampliamento del reparto, che va nella direzione del processo di modernizzazione della struttura".

