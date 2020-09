Regionali: Gasparri, Conte fa finta niente...realtà piomberà

"Dal 2018 ad oggi otto Regioni sono passate dal centrosinistra al centrodestra e altre se ne aggiungeranno...Conte vive come Alice nel Paese delle meraviglie e fa finta niente, ma la realtà gli piomberà addosso inesorabilmente". Così ad Ancona il sen. Maurizio Gasparri, responsabile degli Enti Locali di Forza Italia, rispondendo ai giornalisti alla presentazione di due candidati di Fi in Consiglio regionale delle Marche, Daniele Silvetti e Teresa Dai Prà. "Tutte le elezioni - ha detto - sono importanti politicamente e la conquista di Regioni come le Marche e altre che sono state sempre governate dalla sinistra è oggi alla portata del centrodestra unito". "L'Italia si sta spostando verso il centrodestra - ha aggiunto - è una tendenza che non si può comprimere per sempre. Prima o poi si rivoterà...necessita un bagno di democrazia nel Paese". Per il centrodestra c'è "un'opportunità storica" anche nelle Marche, ha chiosato, con un invito: "fare campagna elettorale per vincere invece di rilassarsi a comporre giunte prima del voto". (ANSA).