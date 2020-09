Prende fuoco motrice autoarticolato, disagi sulla SS76

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 07 SET - Ha preso fuoco la motrice di un autoarticolato lungo la SS76 in località Campodiegoli di Fabriano (Ancona), che ha comportato limitazioni al traffico per circa un'ora. L'incendio è divampato intorno alle 16:30. I vigili del fuoco di Fabriano sono intervenuti con due autobotti. La strada, per consentire le operazioni di spegnimento, è stata prima interdetta alla circolazione. Poi, si è consentito il transito sulla sola corsia di sorpasso, con relativi disagi e rallentamenti. Dopo circa un'ora, intorno alle 17:30, si è concluso l'intervento dei pompieri e, dopo aver posto in sicurezza la zona da parte del personale dell'Anas, il traffico è stato riaperto normalmente. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio. (ANSA).