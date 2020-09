Mare, turista scivola e cade su spiaggia rocciosa Passetto, è grave

Un turista di 63anni di Milano, in vacanza ad Ancona, è scivolato sulla spiaggia del Passetto, in un tratto reso viscido dalle alghe, e ha battuto la testa. Per i soccorsi sono intervenuti l'automedica del 118,la Croce Gialla e l'eliambulanza, con personale medico e paramedico che è stato verricellato in spiaggia. Il ferito è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso, con un sospetto trauma cranico non commotivo. Quest'estate sono state varie, almeno una decina, le operazioni di soccorso a bagnanti scivolati nella zona del Passetto. (ANSA).