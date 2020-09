Incendio distrugge fienile a Recanati, intervento Vvf

(ANSA) - RECANATI, 07 SET - Un incendio divampato ieri sera ha praticamente distrutto un fienile a Recanati verso le 22.00 lungo la Strada provinciale 61 in via Sambucheto. In fiamme il fienile di circa 160 metri quadrati e 400 quintali di paglia e fieno che vi erano stoccati. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Macerata, Civitanova Marche e Tolentino. L'intervento è ancora in corso. (ANSA).