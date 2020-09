Coronavirus: Marche, sei positivi di cui due rientri estero

Nelle Marche sei positivi al coronavirus nelle ultime 24ore. Lo fa sapere il Gores in base ai 636 tamponi eseguiti di cui 348 nel percorso nuove diagnosi e 288 nel percorso guariti. Tre i contagi rilevati in provincia di Ancona, due in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono due rientri dall'estero (Romania), due soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica. (ANSA).