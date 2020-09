Coronavirus: Marche, ricoverati da 15 a 17, guariti 5.994

(ANSA) - ANCONA, 07 SET - E' salito da 15 a 17 il numero dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore: un paziente in più in Malattie infettive ad Ancona (da 9 a 10) e a Fermo (da 3 a 4), oltre ai tre ricoverati a Marche Nord (due in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva). Lo comunica il Gores. Anche gli ospiti di strutture territoriali aumentano da due a tre, tutti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Intanto resta stabile a 370 il numero di positivi in isolamento domiciliari; diminuiscono le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 2.052 a 1.995): 262 (260) con sintomi, 34 (39) sono operatori sanitari. In aumento i guariti da 5.990 a 5994.

Dall'inizio dell'epidemia nelle Marche si sono registrati 7.369 contagi da coronavirus e 988 decessi correlati a Covid-19.

(ANSA).