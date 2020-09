Ccf sequestrano camion 35 tonn. rifiuti speciali

I militari della Tenenza di Falconara sono intervenuti, con il supporto dei carabinieri della Stazione Forestale di Ancona, in località Castelferretti, sorprendendo, presso l'isola ecologica di via Marconi, gestita da Marche Multiservizi spa, due persone, già note alle forze dell'ordine, colte nel tentativo di scaricare un autocarro da 35 tonnellate, colmo di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non accertabile, composti da legname, plastica, carta ed imballaggi vari. I militari hanno accertato che i due, un 45enne di origine rom e un 59enne di origini siciliane, entrambi residenti a Falconara Marittima, erano sprovvisti della documentazione necessaria per il trasporto e che il mezzo non era stato iscritto all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Sono stati denunciati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso. Il camion è stato sequestrato. Ora i due rischiano la confisca del veicolo e pene che vanno dall'ammenda di 26mila euro all'arresto fino ad un anno. (ANSA).