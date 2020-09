Regionali, Meloni, non si parla di assessorati ora

(ANSA) - PESARO, 06 SET - "Parlare di poltrone in campagna elettorale è sbagliato, l'eventuale Giunta regionale sarà composta scegliendo le persone migliori per ricoprire certi incarichi". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a Pesaro per sostenere il candidato presidente della Regione Marche del centrodestra Francesco Acquaroli. Ai giornalisti che hanno fatto domande sull'eventualità di assegnare gli assessorati alla Sanità e all'Agricoltura a esponenti della Lega, Meloni ha risposto che "l'obiettivo è soltanto quello di governare bene così da essere riconfermati tra 5 anni alla guida della Regione". (ANSA).