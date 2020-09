Regionali: Meloni, chi dice che non contano sta per perdere

(ANSA) - ANCONA, 06 SET - "Quelli che dicono che il voto delle regionali non avrà ripercussioni a livello nazionale sono quelli che stanno per perdere". Così Giorgia Meloni, presidente di Fdi, ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del comizio che ha tenuto a Macerata. "Non dubito che a Conte non interessi che cosa pensano i cittadini - ha aggiunto Meloni -.

Ma dovrebbe interessargli, perché se i cittadini, anche in regioni storicamente considerate di centrosinistra, dicessero scegliere di fare una rivoluzione, sarebbe anche contro di lui e il suo governo". (ANSA).