Regionali, Meloni, 7 a 0 non è obiettivo lontano

(ANSA) - PESARO, 06 SET - "Il nostro obiettivo è vincere in tutte le Regioni in cui ci siamo candidati e non lo considero neanche un obiettivo così distante". Lo ha detto Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sulla dichiarazione di Salvini sulla possibilità di una vittoria "7 a zero" alle regionali. "Ci sono due governatori la cui riconferma è data per certa e sono di centrodestra - ha spiegato -, ci sono 4 Regioni che sono in balle amministrate dal centrosinistra.

Quella che è messa meglio è la Campania con De Luca che passa la giornata a insultare il Pd, Mi sembra che ci sia un consenso diffuso verso il centrodestra, dall'altra parte dissenso diffuso verso il centrosinistra che non è stato in grado di dare risposte né nelle Regioni né a livello nazionale". (ANSA).