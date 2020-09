Incidenti stradali, auto contro recinzione, 4 feriti

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 06 SET - Incidente stradale oggi intorno alle 2, a Fabriano (Ancona), in località Ca' Maiano.

Ferite in modo non grave quattro persone, un'intera famiglia, tra cui un bambino di 6 anni trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi a scopo precauzionale. Danneggiata una colonnina contenente un quadro elettrico per esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fabriano, insieme agli operatori del 118, i carabinieri e i tecnici dell'Enel per riparare il quadro elettrico. La famiglia residente in città stava rientrando da una serata trascorsa fuori. Improvvisamente l'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo, un Suv, e si è schiantato contro una recinzione metallica, urtando anche la colonnina. Le 4 persone a bordo sono scese autonomamente dal mezzo incidentato. I sanitari ne hanno curati due sul posto, madre e figlioletto sono stati trasportato, solo a scopo precauzionale, la prima al all'ospedale Profili di Fabriano e il secondo a Jesi. leloro condiz (ANSA).