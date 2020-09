Droga: due arresti dei carabinieri a Monsano e Staffolo

(ANSA) - JESI, 06 SET - Week-end di controlli antidroga da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi con due arresti in flagranza di reato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il primo arresto a Staffolo, la scorsa notte, dove i militari della locale stazione hanno individuato e controllato un'auto di grossa cilindrata, condotta da un trentenne, straniero residente in zona; nel portabagagli è stata trovata una busta con all'interno poco meno di 500 grammi di marijuana e materiale utile allo spaccio. Un altro straniero, 25enne residente Monsano, è stato arrestato dai militari dell'aliquota radiomobile di Jesi perché in possesso di circa 50 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e di altrettanta sostanza da taglio e materiale vario per lo spaccio oltre a somme di denaro suddivise tra loro. (ANSA).