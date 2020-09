Coronavirus, Bertolaso, Covid Center sono utili

(ANSA) - BELFORTE DEL CHIENTI, 06 SET - "Visto ciò che sta accadendo in questi giorni sono convinto più che mai della bontà della realizzazione dei Covid Center di Milano e Civitanova Marche": è quanto ha detto all'ANSA l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, che ha ideato i due ospedali realizzati in altrettante strutture fieristiche. "Non dimentichiamo - ha aggiunto - che è il governo a prevedere la costruzione di un Covid Center per ogni regione, ma al momento sono stati realizzati solo a Milano e Civitanova, il resto sono chiacchiere". Sui nuovi casi di coronavirus Bertolaso ha evidenziato la necessità "di aumentare i controlli, troppi i giovani senza mascherina e non distanziati che frequentano le zone della movida delle città". Infine ha raccontato di aver inviato un messaggio di auguri per una pronta guarigione al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (ANSA).