Coronavirus, 15 ricoverati, nessun decesso nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 06 SET - Ricoveri in lieve crescita nelle Marche, dove non si sono registrati nelle ultime 24ore nuovi decessi. Sono 15 (Uno più delle 24ore precedenti) i degenti per covid negli ospedali delle Marche: 10 a Torrette, di cui uno in terapia intensiva, due a Marche Nord e tre a Fermo. Tre (+1) gli ospiti in strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). In aumento dimessi/guariti che salgono a 5.990 (+4 ), i positivi in isolamento che sono 370 (+15). In calo invece le persone in quarantena che sono 2.052, tra cui 39 operatori sanitari.

(ANSA).