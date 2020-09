Verdicchio sceglie il territorio, si chiamerà Matelica Docg

(ANSA) - MATELICA (MACERATA), 5 SET - Il Verdicchio di Matelica rivendica la sua identità di cru marchigiano e avvia l'iter per il cambio nome in etichetta. Si chiamerà, una volta ottenuto il via libera del ministero delle Politiche agricole e di Bruxelles, Matelica Doc e Matelica Docg. Ad annunciarlo è Antonio Centocanti, presidente dell'Istituto Marchigiano Vini (Imt) e dell'Istituto marchigiano di enogastronomia (Ime) in occasione di una degustazione guidata del piccolo ma di fama internazionale bianco autoctono di Matelica (Macerata). Quasi 270 ettari di vigneto in 8 Comuni "il Verdicchio di Matelica - ha detto Centocanti - vuole la sua identità. Vogliamo uscire dal vitigno per essere un territorio di eccellenza, con una gamma completa di proposte, dallo spumante al passito, e soprattutto una qualità media altissima, che fa del Verdicchio di Matelica Doc e Docg il vino bianco italiano a maggior tasso di riconoscimenti in rapporto alla superficie vitata. La produzione di Jesi - ha precisato - è otto-nove volte maggiore, ma nella categoria Riserva, il top, Matelica è la più venduta. Non vogliamo fare guerra di campanili ma rivendicare un brand, quest'anno scoperto dagli enoturisti italiani, nella convinzione che sia un grandissimo vino e che può essere di rilancio, anche grazie al ricambio generazionale in corso nelle Pmi di questo distretto enologico circoscritto, per un territorio dove l'economia del bianco, gli elettrodomestici, e in parte le carterie, sono in difficoltà". (ANSA).