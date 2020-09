Terremoto, inaugurata rinnovata area camper Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 05 SET - Inaugurata la rinnovata area camper di Camerino che passa da 8 a 25 posti, progetto portato a termine con il contributo della Fondazione Carima e dell'Anci Marche, nell'ambito del progetto Anci Crowd. I lavori, iniziati a ottobre 2019 e terminati a luglio, oltre ad ampliare l'area di sosta, hanno portato anche al completamento di tutti i servizi.

"E' una nuova e importante possibilità per Camerino che arricchisce la propria offerta di ospitalità per chi desidera visitarla insieme al suo territorio", ha detto il sindaco Sandro Sborgia. L'inaugurazione coincide con l'inizio di due giorni che vedranno proprio Camerino al centro di una ricca offerta turistica col Camerino Meraviglia Days, tappa del Gran tour di Tipicità. "Sulle aree sosta camper la Regione ha riscontrato un grande apprezzamento da parte dei sindaci - ha osservato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli -. In questo caso si tratta di un ulteriore punto di riferimento per Camerino e per tutto il territorio, in grado di garantire servizi certificati e di eccellente qualità". (ANSA).