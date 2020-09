Scuola, Ricci, Pesaro ripartirà regolarmente

(ANSA) - PESARO, 05 SET - "Il 14 settembre la scuola inizierà senza nessun problema e con regolarità. La città è organizzata e attrezzata per riaprire gli istituti al meglio". E' il messaggio lanciato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in vista della ripresa delle lezioni. "Ovviamente è una corsa contro il tempo - ha detto in una conferenza stampa -, in primis sul lato dei lavori che stiamo facendo sulle strutture. Sono circa 500mila euro di interventi per rendere ancor più sicure le aule e l'organizzazione scolastica. Circa 30 i cantieri aperti. Gli istituti si stanno preparando per adottare e rispettare tutti i protocolli definiti a livello nazionale. Ovviamente - ha sottolineato - servono grande cautela e prudenza. Lavarsi le mani, misurare la febbre, portare la mascherina fino al banco e quando ci si alza dal banco. Sarà fondamentale che tutti rispettino le indicazioni: andiamo incontro a un autunno complicato, in cui dovremo convivere con il virus. E dobbiamo scongiurare altre chiusure, perché sarebbero deleterie per la vita delle persone". Tuttavia "è fondamentale che i ragazzi ritornino a scuola". Tanto che che sarà inaugurata una nuova l'11 settembre in via Lamarmora. (ANSA).