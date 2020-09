Coronavirus, 14 ricoverati nelle Marche, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 05 SET - Sono 14 i ricoverati per covid nelle Marche: nello specifico 10 nell'ospedale di Torrette di Ancona, di cui uno in terapia intensiva, due a Marche Nord e 2 a Fermo. Gli aggiornamenti del Gores indicano che nelle ultime 24ore non ci sono stati altri decessi. restano due gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). Salgono dimessi/guariti: 5.986 (+4) e i positivi in isolamento domiciliare: 355 (nelle 24ore precedenti erano 328) . In calo invece le persone in quarantena, che sono 2.181: 267 con sintomi, 41 operatori sanitari. (ANSA).