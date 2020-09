Carceri, appello Garante,candidati presidenti se ne occupino

(ANSA) - ANCONA, 05 SET - Un appello ai candidati alla presidenza della Regione Marche affinché non vengano trascurate le problematiche del sistema penitenziario. Lo lancia il Garante dei diritti, Andrea Nobili, che in questi giorni sta effettuando nuovi sopralluoghi presso gli istituti marchigiani. Alla luce di quanto emerso dalle visite a Marino del Tronto e Barcaglione di Ancona, Nobili ha chiesto la la convocazione dell'Osservatorio regionale della sanità penitenziaria, sia per affrontare la gestione dell'emergenza Covid-19, sia per fare il punto sugli interventi per le altre patologie, soprattutto di ordine psicologico e psichiatrico, che interessano diversi detenuti. In primo piano anche la necessità di effettuare visite specialistiche. "Bisogna attivare nuovi piani di prevenzione ed affrontare le criticità -. Ritengo che vada garantita una compiuta tutela del diritto alla salute dei detenuti e che la questione carceraria, con tutte le problematiche ad essa collegate, debba rientrare nei programmi di chi si appresta a governare la Regione Marche" dice Nobili. (ANSA).