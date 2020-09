Carabinieri: col. Di Pirro guiderà Provinciale Massa Carrara

(ANSA) - ANCONA, 05 SET - Dopo sei anni il neo colonnello Americo Di Pirro lascia il comando del Reparto operativo di Ancona: andrà a guidare il Comando provinciale di Massa Carrara; al suo posto ad Ancona il magg. Emanuele Fanara, finora al vertice del Reparto operativo di Sassari. Tante le importanti attività negli anni di Di Pirro - 56 anni, abruzzese di Pescasseroli (L'Aquila) - al vertice del Reparto Operativo. Tra queste le indagini sulla strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: il 7 agosto 2019 vennero arrestati i membri della 'banda dello spray' poi condannati in primo grado per omicidio preterintenzionale. Diverse le operazioni anti-droga ("Terra Bruciata" e "Damasco"). Tra le varie indagini per omicidio, tutte andate a buon fine, quelle sull'uccisione in casa a Chiaravalle di Giancarlo Sartini nel dicembre 2014; i coniugi Giacconi uccisi ad Ancona dal fidanzato della figlia; l'omicidio della pittrice Renata Rapposelli (9 ottobre 2017); il figlio e l'ex marito della donna sono stati condannati in primo grado a 27 e 24 anni. (ANSA).