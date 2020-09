Basket: Sassari batte Pesaro 86-71e guida girone Supercoppa

(ANSA) - OLBIA, 05 SET - La Dinamo Sassari supera la Vuelle Pesaro col punteggio di 86-71 e balza in testa al gironde D della Supercoppa. Nella seconda giornata di gare che si disputano nella "bolla" del Geovillage di Olbia, i ragazzi di Pozzecco bissano il successo ottenuto all'esordio con una Virtus Roma a ranghi ridotti, ma questa volta contro un avversario al completo e guidato da un coach di esperienza e successo come Jasmin Repesa.

I biancoblu sassaresi hanno condotto la gara per quasi tutti i 40 minuti, mantenendo il vantaggio sulla Vuelle anche nel terzo quarto, durante il quale si sono presi una lunga pausa, campando di rendita. Sì, perché la Dinamo apre la sfida contro Pesaro premendo sull'acceleratore e piazzando un parziale di 10-3 che fa capire i valori in campo. I marchigiani non si lasciano comunque intimorire e trascinati da un infallibile Franz Massenat, autore di 9 punti in un amen, riescono a restare incollati al Banco di Sardegna e il primo quarto con solo 3 punti di scarto fra le due squadre (26-23 per i sassaresi).

Nella seconda frazione di gioco Pusica prende per mano la Dinamo e a suon di triple porta i sardi a toccare un vantaggio di 12 punti. Alla sirena di metà gara il tabellone dice Sassari 53 Pesaro 42. Nel terzo quarto l'attacco Dinamo va in affanno sotto la pressione e la determinazione della squadra di Repesa, che con Robinson e Caine sugli scudi ricuce il distacco fino a -3 (62-59). L'ultimo quarto è senza storia: Pozzecco striglia i suoi che entrano sul parquet concentrati e decisi a portare a casa la vittoria che vale il primato del girone. Spissu e Pusica martellano da oltre l'arco dei tre punti, Bilan mette ordine sotto le plance e Burnell stoppa e tira giù rimbalzi.

Il finale dice 86-71 per la Dinamo, con Pusica miglior marcatore (18 punti, Spissu (17 e 10 assist) e Burnell (12 punti e 14 rimbalzi) in doppia doppia. Nella Vuelle, nonostante la sconfitta brillano Robinson (14 punti e 10 assist) e Massenat (12 punti). Lunedì si chiude il girone con la Dinamo che alle 21 affronterà Brindisi. (ANSA).