Regionali, Ricci, nostri sondaggi danno testa a testa

(ANSA) - ANCONA, 04 SET - "Marche: in tutti i confronti Mangialardi sta stracciando Acquaroli 3-0. C'è un buon clima e i nostri sondaggi ci danno testa a testa. Più calano gli indecisi più sale Maurizio. Basta con sondaggi con il 30 per cento di indecisi. Le Marche sceglieranno la rinascita, non l'estrema destra». Lo scrive il sindaco di Pesaro e presidente Ali Matteo Ricci su twitter. Secondo il segretario delpd Marche Giovanni Gostoli "in questi giorni sono usciti sondaggi che raccontano storie diverse. Alcuni persino strumentali, che mi ricordano quelli di cinque anni fa, quando ogni settimana sulla stampa indicavano un testa a testa tra due candidati e poi quello dato in vantaggio è arrivato quarto". "La verità è che i marchigiani hanno iniziato ora ad interessarsi alle elezioni regionali. La partita si giocherà su una manciata di voti e saranno gli indecisi a fare la differenza" conclude. (ANSA).