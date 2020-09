Incidente in area servizio A14, morti anziani coniugi

(ANSA) - PESARO, 04 SET - Due coniugi 81enni, residenti a Como, sono morti in un incidente avvenuto oggi nell'area di servizio Foglia est dell'autostrada A14, nel tratto tra Fano e Pesaro. L'auto della coppia, una Suzuki Ignis, diretta a nord, ha imboccato in velocità la rampa di accesso all'area di servizio e si è schiantata contro lo spartitraffico in mattoni e cemento che serve per separare l'accesso di camion e automobili.

I due sono morti sul colpo, incastrati tra le lamiere.

Probabilmente stavano tornando da un periodo di vacanza. Lei era originaria del Teramano, lui di Saronno (Varese), ma vivevano da anni a Como. Sul luogo i mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco, la polizia stradale il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Per consentire l'intervento dei soccorsi l'area di servizio è temporaneamente chiusa. (ANSA).