Coronavirus: Rt Marche a 0.78. Tredici ricoverati, no decessi

(ANSA) - ANCONA, 04 SET - Le Marche hanno un indice Rt (di trasmissione del coronavirus) pari a 0.78. varie le Regioni 'in bilcio' e quattro con quelle con Rt sopra 1: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana. Nelle ultime 24ore i dati del Gores hanno aggiornato il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: sono 13. Non si segnalano nuovi decessi.

Dieci i degenti a Torrette di Ancona, di cui uno in terapia intensiva, due a Marche Nord e uno nell'ospedale di Fermo. Due gli ospiti delle strutture territoriali, entrambi nella Rsa di Campofilone. Salgono dimessi/guariti che sono 5.982 (+11 delle 24ore precedenti), positivi in isolamento domiciliare che sono 328 (+7), e persone in quarantena che arrivano a quota 2.249: 272 con sintomi, 44 operatori sanitari. (ANSA).