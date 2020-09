A Urbino "pedalata per la vita" con Gabriel Garko

(ANSA) - URBINO, 04 SET - Domani sabato 5 settembre 2020, con ritrovo alle 9 e partenza alle ore 9:30, da Urbino prenderà il via "Una pedalata per la vita", la manifestazione ciclistica amatoriale non competitiva organizzata da Vladimiro Riga, in collaborazione con la Regione Marche, Svim, gli Organizzatori e Maestri di Mtb dell'Associazione Pedalo Sicuro di Urbino e E-bike Tour di Urbino. Il percorso, di circa 40 km - con dislivello di circa 80 mt - sarà da Borgo Mercantale (Urbino) a Urbania e ritorno.

Testimonial e partecipante di eccezione Gabriel Garko, attore ed ex modello appassionato delle due ruote. L'iniziativa si inserisce nel progetto Marche Outdoor, la proposta di turismo lento e sostenibile della Regione Marche che punta sulla riscoperta del territorio attraverso 24 itinerari da percorrere in bici.

"Una pedalata per la vita" è aperta a tutti e gratuita. Chi vuole può devolvere con libera offerta una somma che andrà in beneficenza alla Cooperativa Sociale Francesca. (ANSA).