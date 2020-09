Terremoto: Ceriscioli, almeno 10 anni zona franca urbana

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "Semplificazione delle norme sulla ricostruzione sul modello del ponte di Genova, proroga della presentazione dei progetti per la ricostruzione leggera e il Cas, tempi più lunghi per gli strumenti di aiuto: almeno 10 anni di zona franca urbana". Sono solo alcune delle richieste fatte dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, a Roma, intervenendo all'incontro a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte con il Commissario straordinario alla ricostruzione del Sisma del Centro Italia 2016, Giovanni Legnini, i presidenti delle quattro Regioni interessate, il presidente dell'Anci nazionale e molti Sindaci del cratere. Il Presidente della Regione ha riferito la "piena disponibilità del Governo ad accogliere le richieste e mettere in atto azioni concrete come il rinvio del termine per presentare progetti sulla ricostruzione "leggera" al 30 novembre. Conte ipotizza l'ecobonus in area del sisma con tempi più lunghi, interventi per la banda ultra larga nelle aree interne e il Recovery Fund Sisma. (ANSA).