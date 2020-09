Terremoto: sindaco Norcia a Conte, stop norme e aprire cantieri

"Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo detto chiaramente che va chiusa la stagione delle norme e va aperta quella dei cantieri". A dirlo all'ANSA, al termine dell'incontro a Roma a Palazzo Chigi, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, parlando per conto di tutti i sindaci del cratere sismico, "ma anche sei presidenti di Regione e del commissario Legnini, perché adesso parliamo all'unisono", sottolinea Alemanno. "Al presidente Conte - aggiunge - abbiamo avanzato delle precise richieste e lo abbiamo fatto parlando una sola voce. Abbiamo detto che non possiamo più attendere la fase della modifica delle norme". "Inoltre abbiamo ancora una volta chiesto al premier - ricorda - di sbloccare la questione attinente al personale, stiamo ancora attendendo le 200 persone da inserire negli Uffici speciali e nei Comuni".

Infine tutti gli amministratori hanno sollecitato il premier a porre "grande attenzione al Recovery fund che potrebbe essere una grande opportunità per lo sviluppo delle aree terremotate".

(ANSA).