Tennis: Us Open; Osaka troppo forte per la Giorgi

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Era un'impresa difficile quella di Camila Giorgi contro Naomi Osaka nel secondo turno degli Us Open 2020 (53.400.000 di montepremi), secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana, sul palcoscenico dell'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, la 28enne di Macerata, 74/a nel ranking mondiale, ha ceduto 6-16-2, in appena 69 minuti di partita, alla giapponese, n.9 Wta e quarta favorita del ranking, trionfatrice nell'edizione di due anni fa.

La 22enne ex regina del tennis mondiale era annunciata non al meglio della condizione, e alla vigilia degli Us Open aveva rinunciato a giocare la finale del "Western and Southern Open" contro la Azarenka per un problema muscolare alla coscia sinistra. Lunedì scorso, nel match del primo turno aveva lasciato un set alla connazionale Misaki Doi. Contro la Giorgi, sii presenta in campo sfoggiando una vistosa fasciatura, ma bastano pochi scambi per capire che si tratta più che altro di una precauzione. (ANSA).