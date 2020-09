Marijuana in giardino per 4 kg, denunciata

(ANSA) - SPINETOLI, 03 SET - Aveva pensato di sfruttare al meglio e in tutto relax il giardino di casa, 'arricchendolo' con una pianta singolare, alta oltre due metri, composta da una serie di arbusti floridi e rigogliosi, sistemata in un angolo ombroso, legata a paletti di legno per un perfetto sostegno e curata con ogni attenzione. La pianta però non è sfuggita ai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ascoli Piceno che sono intervenuti in un appartamento a Spinetoli di proprietà di una donna di 34 anni. Con il supporto del cane antidroga Escobar hanno effettuato una perquisizione estesa anche all'autovettura della 34enne. Che è stata denunciata per la coltivazione e detenzione di 15 piante di marijuana, con infiorescenze, di altezza variabile dagli 1,8 ai 2,5 metri che, una volta pesate, sono risultate pari a circa 4 chilogrammi. (ANSA).