Fase 3: spiagge libere Ancona, da E-R quasi 4mila con la app

(ANSA) - ANCONA, 03 SET - Le spiagge di Portonovo e Mezzavalle sono piaciute anche ai romagnoli. Stando alle prenotazioni registrate dalla App iBeach, una applicazione obbligatoria quest'anno per usufruire dei due litorali (spiagge libere) della baia alla pendici del monte Conero, è l'Emilia Romagna la regione (escluse le Marche) da dove sono arrivati più turisti con 3.897 prenotazioni. Seguono Lombardia (3.012), Veneto (1.893), Lazio (958) e Piemonte (860). Arrivi da tutte le regioni, anche dalle isole: dalla Sardegna 15 prenotazioni e dalla Sicilia 43. Fanalino di coda la Valle D'Aosta con 8 prenotazioni e la Calabria (9). Le prenotazioni complessive, da giugno al 6 settembre, sono state 51.932. Il dato comprende anche il prossimo week end, l'ultimo per andare al mare con la App. Stando sempre ai dati registrati dall'applicazione gli abitanti in provincia di Ancona che hanno prenotato le spiagge sono stati 35mila. La seconda provincia marchigiana, come presenze, è Macerata (1.659), poi Pesaro-Urbino (919), Fermo (484) e Ascoli Piceno (216). (ANSA).