Coronavirus: Marche, 14 ricoveri,dimessa paziente Ostetricia

(ANSA) - ANCONA, 03 SET - Un ricoverato in meno per coronavirus nelle Marche, da 15 a 14, nelle ultime 24ore: dimessa la paziente che si trovava in Ostetricia e Ginecologia ad Ancona. Gli altri degenti si trovano: nove in Malattie Infettive ad Ancona, quattro a Marche Nord (tre in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva). Restano due gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone). Lo comunica il Gores. Il trend di persone positivi in isolamento domiciliare continua ad aumentare (da 305 a 321) così come gli isolati in casa per contatti con contagiati (da 2.118 a 2.185; 292 con sintomi, 49 operatori sanitari). I contagiati nelle Marche da inizio epidemia sono 7.294. (ANSA).